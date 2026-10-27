सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती पत्रकार की याचिका पर राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती पत्रकार की याचिका पर राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

लेखन गजेंद्र 02:53 pm Oct 27, 202602:53 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गर्भवती महिला की याचिका पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान जब वह रिपोर्टिंग कर रही थीं, तब राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने याचिका पर गांधी को औपचारिक नोटिस जारी किया है।