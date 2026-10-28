CJI सूर्यकांत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सांसद संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कोर्ट ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की तरफ से दायर कोर्ट की अवमानना ​​याचिका पर जारी किए हैं। याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सहमति दी थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा, "इसमें शामिल मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि वागले सुनवाई की अगली तारीख पर वर्चुअली पेश होंगे। हम राउत को सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं।"