लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दीवाली पर घर जाने की इजाजत

लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को दीवाली पर घर जाने की इजाजत

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Oct 26, 202603:38 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मिश्रा को 16 नवंबर तक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना वाली 3 जजों की पीठ ने यह राहद दी है।