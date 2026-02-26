सुनेत्रा पवार बनीं NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी की बैठक में फैसला

इससे पहले सुनेत्रा को 31 जनवरी को NCP ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके कुछ घंटों बाद, उन्होंने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुनेत्रा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना बारामती सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि, हार गईं। अजित राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री थे।

निधन

विमान हादसे में हुआ अजित का निधन

अजित 28 जनवरी को निजी विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी और पायलट समेत 4 और लोग थे। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और बारामती में 8:30 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। तब पायलट ने दृश्यता कम होने के चलते दोबारा उड़ान भर ली। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की अनुमति मिलने के एक मिनट बाद अजित का विमान क्रैश हो गया और सवार सभी लोग मारे गए।