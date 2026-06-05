अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है

तमिलनाडु में कमाल कर पाएंगे अन्नामलाई? क्या हैं मजबूती और कमजोरियां?

लेखन आबिद खान 05:49 pm Jun 05, 202605:49 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे के अन्नामलाई ने कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति को आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। अन्नामलाई ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। IAS छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई की इस नई पारी की सफलता तो भविष्य बताएगा, लेकिन इससे पहले उनकी मजबूती और कमजोरियों पर नजर डालते हैं।