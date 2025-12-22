सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को लेकर निशाना साधा

सोनिया गांधी ने मनरेगा की समाप्ति को नैतिक विफलता बताई, कहा-अगला निशाना होगा खाद्य सुरक्षा कानून

क्या है खबर?

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को द हिंदू में लेख लिखकर मनरेगा की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कई आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद गांधी ने 'मनरेगा का बुलडोजर से विध्वंस' शीर्षक वाले लेख में तर्क दिया कि ग्रामीण रोजगार योजना का कमजोर होना सामूहिक नैतिक विफलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार कानूनों को कमजोर कर रही है और चेतावनी दी कि अगला निशाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हो सकता है।