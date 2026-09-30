नीतीश कुमार के INDIA छोड़ने पर सामने आई असहमति, CWC बैठक में सोनिया-दिग्विजय की अलग राय

CWC बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के तरफ से अंपायर बनकर चुनावी मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया गया।

साथ ही पार्टी ने कहा कि कुमार को पद से हटाए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

बैठक में यह फैसला किया गया कि इस मुद्दे को लेकर देशभर में आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी शामिल किया जाएगा।