सोनिया गांधी ने VB-G राम जी विधेयक को बताया 'काला कानून', सरकार पर साधा निशाना 

संसद द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G राम जी) विधेयक पारित करने के एक दिन बाद शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने VB-G राम जी विधेयक को 'काला कानून' बताते हुए सरकार पर मनरेगा पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान सोनिया ने क्या दिया बयान? सोनिया ने एक्स पर साझा एक वीडियो संदेश में कहा, "मुझे याद है 20 साल पहले डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना। इससे ग्राम पंचायतें भी मजबूत हुई थीं। यह महात्मा गांधी के सपनों की दिशा में एक ठोस कदम था।"

आरोप "मोदी सरकार की मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश" सोनिया ने आगे कहा, "पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर MGNREGA को कमजोर करने की कोशिश की। कोराना महामारी के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस का मनरेगा को लाने में बड़ा योगदान रहा था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था।"

दावा सोनिया ने किया यह बड़ा दावा सोनिया ने कहा, "मोदी सरकार ने VB-G राम जी विधेयक लाकर न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरुप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशविरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया।" उन्होंने आगे कहा, "अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। सरकार ने करोड़ों किसानों और श्रमिकों के हितों पर हमला किया है।"

वादा कांग्रेस इस 'काले कानून' के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध- सोनिया सोनिया ने कहा, "मनरेगा देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म करके गरीबों के हक पर हमला किया है।" उन्होंने आगे कहा, "20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं।"