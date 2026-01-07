सिद्धारमैया ने बनाया रिकॉर्ड, कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को नया रिकॉर्ड बनाया है। वे कन्नड़ राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड राज्य के दिवंगत नेता देवराज उर्स के पास था। वे सामाजिक न्याय और भूमि सुधारों से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। सिद्धारमैया ने दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालकर यह रिकॉर्ड बनाया है, जो कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

रिकॉर्ड उर्स 2,792 दिन तक रहे थे मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता और हुनसूर से विधायक उर्स कर्नाटक के 5वें मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मार्च 1972 से दिसंबर 1977 तक 5 साल 286 दिन शासन किया था। इसके बाद उर्स ने फरवरी 1978 से जनवरी 1980 तक शासन किया, जो 1 साल 318 दिन रहा। इस तरह अपने दोनों कार्यकाल में उन्होंने 2,792 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने 6 जनवीर को उर्स के इसी रिकॉर्ड को बराबर किया और आज एक दिन आगे बढ़ गए।

मुख्यमंत्री उर्स के बाद सिद्धारमैया एकमात्र मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 साल तक किया शासन कर्नाटक के इतिहास में अब तक 19 मुख्यमंत्री रहे, जिसमें उर्स के बाद 77 वर्षीय सिद्धारमैया एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने मई, 2013 से 2018 तक पहले कार्यकाल में 1,829 दिन सेवा की, जो 5 साल 4 दिन रही। उससे पहले उर्स ने 5 साल 286 दिन शासन किया था। कांग्रेस के एस निजलिंगप्पा और जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल बाधित था।

