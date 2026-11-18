पेज 201 पर सोनिया ने लिखा, "जब कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासकों के हाथों हमले और जेल सह रहे थे, तब RSS के वरिष्ठ विचारक विनायक दामोदर सावरकर अपने कॉलोनियल मालिकों को माफीनामा लिख रहे थे और उनके सदस्य ब्रिटिश अधिकारियों को खबरें दे रहे थे।"

पेज 443 पर सावरकर को हिंदुत्व की सोच का फाउंडर बताया गया और कहा गया कि उनकी सोच भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखती थी जहां हिंदू सबसे ऊपर थे।