शरद पवार की एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है

महाराष्ट्र की सियासत में हलचल: शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिले, क्या NDA में होंगे शामिल?

लेखन आबिद खान 02:37 pm Jul 09, 202602:37 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल हो रही है। बीते दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद) के प्रमुख शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शरद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने शिंदे से मुलाकात की। NCP ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।