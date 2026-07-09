महाराष्ट्र की सियासत में हलचल: शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिले, क्या NDA में होंगे शामिल?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल हो रही है। बीते दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद) के प्रमुख शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शरद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने शिंदे से मुलाकात की। NCP ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
मुलाकात
30 साल में पहली बार विधानसभा पहुंचे शरद पवार
दरअसल, विधानसभा में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी बैठक में शामिल होने के लिए शरद भी पहुंचे। बीते 30 साल में ये पहली बार है, जब शरद विधानसभा पहुंचे हैं। विधान भवन परिसर पहुंचने पर NCP विधायकों जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और पोते रोहित पाटिल सहित पार्टी नेताओं ने शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया।
स्वागत
शिंदे से बैठक के बाद NCP विधायकों से मिले शरद
समिति की बैठक खत्म होने के बाद शरद ने विधान भवन स्थित कक्ष में उपमुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की। शिंदे ने खुद कार्यालय आकर शरद का स्वागत किया। उन्हें शॉल और बुके दिया। ये भी जानकारी है कि शरद के पहुंचने के वक्त शिंदे बैठक में थे। खबर मिलते ही शिंदे ने बैठक रोकी और शरद से मिलने पहुंचे। इसके बाद शरद ने विधान भवन में NCP (शरदचंद्र पवार) के विधायकों के साथ अलग से बैठक भी की।
अटकलें
क्यों लग रही है शरद के NDA में शामिल होने की अटकलें?
हाल ही में शिवसेना (UBT) के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। अटकलें हैं कि शिंदे की नजर पवार गुट के सांसदों पर है। NCP (शरद) के बड़े नेता जयंत पाटिल ने 7 जुलाई को अमित शाह के करीबी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। इससे अटकलों को और बल मिला है। इन मुलाकातों को संसद के मानसून सत्र में अहम विधेयकों के पेश होने से भी जोड़ा जा रहा है।
बयान
NCP ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया
मंत्री उदय सामंत ने कहा, "शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं। यदि वे हमारे नेता के कार्यालय में आते हैं तो उनका सम्मान और स्वागत करना समृद्ध राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।" NCP (शरद) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा, "पवार साहब यहां विधानसभा सत्र के दौरान आए थे, इसलिए उन्होंने हमारे विधायकों, सांसदों और पार्षदों के साथ बातचीत की। NDA में जाने या विलय की अटकलें पूरी तरह से निराधार और असत्य हैं।"