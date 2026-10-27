चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने भगवान शिव को किया याद

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने यह पोस्ट तब साझा की है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के साथ विपक्ष का टकराव चल रहा है।

राहुल समय-समय पर शिव की साधना, उनकी तस्वीरें, उनकी ध्यान मुद्रा का संसद और अन्य जगह जिक्र करते रहे हैं।

कोर्ट में सुनवाई से पहले अपनी पोस्ट से राहुल ने बताना चाहा है कि जहां सत्य है, वहां कल्याण और जहां सत्य-कल्याण है, वहां वास्तविक सुंदरता है।