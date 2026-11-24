SP ने जो 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, उसमें 2 सीटें रामपुर खास और फरेंदा वो हैं, जिन पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।

इसके अलावा 4 सीटों मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी।

कांग्रेस को जो अन्य 20 सीटें दी गई हैं, उनमें बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट शामिल हैं।