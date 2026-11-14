सैम पित्रोदा बोले- मेरा भी फोन टैप होता है, प्रधानमंत्री खुद नहीं करते

NDTV से पित्रोदा ने कहा, "प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री पेंच लेकर कंप्यूटर में छेड़छाड़ नहीं करते।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके पास यह मानने के ठोस कारण हैं कि उनका फोन भी टैप किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "मेरा फोन भी टैप किया जा रहा है, लैपटॉप पर हमला हो रहा है, बैंक खातों पर नजर रखी जा रही है। मैंने विशेषज्ञों से सलाह ली है और उन्होंने मुझे टैपिंग के बारे में आगाह किया है।"