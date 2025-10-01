RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर आज जारी होगा विशेष डाक टिकट और सिक्का

RSS के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे विशेष डाक टिकट और सिक्का, जानिए खासियत

लेखन गजेंद्र 09:18 am Oct 01, 202509:18 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। नई दिल्ली में स्थित डॉ अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में बुधवार को RSS का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर वे 1963 में राजपथ (अब कर्तव्यपथ) पर निकाली गई RSS की परेड से जुड़ा एक डाक टिकट और RSS स्मारक 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी करेंगे।