RSS के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे विशेष डाक टिकट और सिक्का, जानिए खासियत 
लेखन गजेंद्र
Oct 01, 2025
09:18 am
क्या है खबर?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। नई दिल्ली में स्थित डॉ अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में बुधवार को RSS का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर वे 1963 में राजपथ (अब कर्तव्यपथ) पर निकाली गई RSS की परेड से जुड़ा एक डाक टिकट और RSS स्मारक 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी करेंगे।

खासियत

डाक टिकट की खासियत क्या है?

आज जो विशेष डाक टिकट जारी होगा, उसमें स्वयंसेवकों के सेवा कार्य और 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड की पुरानी तस्वीरों को शामिल किया गया है। कहा जाता है कि परेड तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर हुई थी, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान नागरिकों की एकजुटता की प्रतीक थी। RSS भी इस क्षण को गर्व से देखता है। सरकार ने स्मृति को 'RSS के 100 वर्ष' पर विशेष स्मारक डाक टिकट में संजोया है।

सिक्का

100 रुपये का चांदी का सिक्का भी होगा जारी

न्यूज18 के मुताबिक, कार्यक्रम में एक 100 रुपये का सिक्का भी जारी होगा, जो RSS के 100 वर्ष पर विशेष स्मारक में होगा। इस सिक्के में RSS कार्यकर्ताओं को 'भारत माता' के समक्ष उनकी पारंपरिक मुद्रा में दिखाया गया है, जो RSS के प्रत्येक आयोजन और समारोह का मानक है। यह स्मारक सिक्का शुद्ध चांदी का बना है। सिक्के के पिछले भाग पर 'भारत माता' को प्रणाम करते 3 स्वयंसेवक और सामने के भाग में अशोक स्तंभ का सिंह हैं।

ट्विटर पोस्ट

कुछ ऐसा होगा सिक्का और डाक टिकट