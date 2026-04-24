मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में नया नोटिस दिया

बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर बताया कि राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी-अभी अपने महासचिव को राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि यह मांग 15 मार्च, 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है।

शिकायत आरोपों को नकारा असंभव- जयराम कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम ने लिखा कि अब CEC के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें बेहद विस्तार से दर्ज किया गया है और जिन्हें न तो नकारा जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि उनका पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। यह पूरी तरह शर्मनाक है कि वह व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है, ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर सके।

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आरोप मार्च में भी लाया गया था हटाने का प्रस्ताव इससे पहले 12 मार्च को, राज्यसभा के कुल 63 और लोकसभा के 130 विपक्षी सांसदों ने अपने-अपने सदन में ऐसा प्रस्ताव दिया था। हालांकि, नोटिस को राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अप्रैल को साक्ष्यों के अभाव के आधार पर खारिज कर दिया था। नए प्रस्ताव में ज्ञानेश कुमार पर 'आचार संहिता के प्रवर्तन में लगातार पक्षपातपूर्ण विषमता' का आरोप है, जिसमें 18 अप्रैल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी हवाला है।

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