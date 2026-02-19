#NewsBytesExplainer: 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, किसका पलड़ा भारी और सदन में कितने बदलेंगे समीकरण?
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह चुनाव उन सीटों पर हो रहा है, जो अप्रैल 2026 में खाली होने जा रही हैं। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होना है। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। नतीजों के बाद राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के समीकरण बदलना तय हैं। आइए चुनावों के बारे में जानते हैं।
राज्य
किन राज्यों की कितनी सीटों पर होंगे चुनाव?
सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र से खाली हो रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल से 5-5 सीटें खाली होंगी। ओडिशा से 4 और असम से 3 सीटों पर चुनाव होंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से 2-2 सीटें, जबकि हिमाचल प्रदेश से एक सीट पर मतदान होगा। चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।
बड़े चेहरे
किन दिग्गजों का कार्यकाल हो रहा है खत्म?
बिहार से बड़े चेहरों में राज्यसभा के उपसभापति और JDU सांसद हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। महाराष्ट्र से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास आठवले का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तमिलनाडु से एम तंबीदुरै, तिरुचि शिवा और कनिमोझी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले, छत्तीसगढ़ से KTS तुलसी, तेलंगाना से कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
भाजपा
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जा सकते हैं राज्यसभा
फिलहाल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा के 103 और NDA के 133 सांसद हैं। महाराष्ट्र और बिहार में पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या बढ़ना तय है। महाराष्ट्र में पार्टी के पास 131 और बिहार में 89 विधायक हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भाजपा सूत्रों के हवाले से कहा कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहली बार राज्यसभा जा सकते हैं।
राज्य
किन राज्यों में भाजपा का पलड़ा भारी?
असम से 3 सीटें खाली हो रही हैं। यहां की 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 67 विधायक हैं। ओडिशा में 4 सीटें खाली हो रही हैं और वहां की 147 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 79 विधायक हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां 2-2 सीटों के लिए चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 54 और हरियाणा में 48 विधायक हैं।
INDIA
विपक्षी गठबंधन INDIA को होगा नुकसान?
राज्यसभा में फिलहाल INDIA के 79 सांसद हैं। इनमें कांग्रेस के 27, TMC के 12, DMK के 10 और RJD के 5 सदस्य शामिल हैं। चुनाव के बाद INDIA की स्थिति कमजोर हो सकती है। महाराष्ट्र से पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि, पश्चिम बंगाल में TMC को बढ़त है। 294 सदस्यीय विधानसभा में उसके 225 विधायक हैं। तेलंगाना में 64 विधायकों के साथ कांग्रेस को बढ़त है। DMK गठबंधन के पास तमिलनाडु में बहुमत है।
चुनाव
कैसे होते हैं राज्यसभा सांसदों के चुनाव
राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी इन्हें जनता नहीं, बल्कि विधायक चुनते हैं। वोटिंग के वक्त हर विधायक को एक सूची दी जाती है, जिसमें उसे प्रत्याशियों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता लिखनी होती है। इसके बाद एक फॉर्मूले की मदद से तय किया जाता है कि कौन जीता। राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में वोटों की जरूरत होती है, जिसे कोटा कहा जाता है।
राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी और स्थायी सदन है। यानी ये लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वहीं 233 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उप राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति (अध्यक्ष) होते हैं।