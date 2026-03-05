कांग्रेस ने तेलंगाना से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है

कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवार उतारे, हरियाणा से बौद्ध और तेलंगाना से सिंघवी जाएंगे

लेखन गजेंद्र 10:51 am Mar 05, 202610:51 am

क्या है खबर?

कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने 6 उम्मीदवारों को नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए पत्र में लिखा है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 उम्मीदवारों को राज्यों से राज्यसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। कांग्रेस वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को एक बार फिर राज्यसभा भेजेगी। हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को उतारा गया है।