केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है

राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- आ गया बोरिया-बिस्तर बांधने का समय

लेखन भारत शर्मा 05:04 pm Nov 28, 202605:04 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जम्मू में एक जनसभा में कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं और अब कांग्रेस के लिए अपना बोरिया-बिस्तर बांधने का समय आ गया है। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च के समापन पर आयोजित रैली में राजनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की है।