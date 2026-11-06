राहुल गांधी ने चेताया, जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा

राहुल ने आगे लिखा कि अगर भाजपा ने यह प्रक्रिया लागू की तो जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।

उन्होंने लिखा, 'आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण? यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतजाम और सत्ता में रहने का स्थायी बंदोबस्त है। वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी गरीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं- हक चोरी है।'