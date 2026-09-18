राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- पहले वोट चोरी और अब पार्टी चोरी

राहुल ने एक्स पर आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'वोट चोरी, सरकार चोरी, अब पार्टी चोरी। ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।'

उन्होंने लिखा, 'जब पूरी पार्टी चुराई जा सकती है, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि करोड़ों भारतीयों के वोट भी चुराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना था, लेकिन वह उन ताकतों की मदद कर रहा है जो जनता के फैसले को पलट देती हैं।'