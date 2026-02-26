राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा (फाइल तस्वीर)

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर दिया बयान, कहा- मोदीजी ये उत्तर कोरिया नहीं

लेखन गजेंद्र 02:20 pm Feb 26, 202602:20 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पहली बार भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत में 'कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री' के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आज सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है। उन्होंने याद दिलाया कि ये उत्तर कोरिया नहीं भारत है।