प्रधानमंत्री मोदी की बचत अपील पर राहुल गांधी ने निशाना साधा

प्रधानमंत्री मोदी की बचत अपील पर राहुल गांधी का निशाना, कहा- उपदेश नहीं नाकामी का सबूत

लेखन गजेंद्र 01:10 pm May 11, 202601:10 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से एक साल तक विदेश यात्रा न करने और सोना न खरीदने की अपील की है, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश चलाना अब 'समझौता कर चुके प्रधानमंत्री' के बस की बात नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील को उपदेश नहीं बल्कि नाकामी का सबूत बताया और कहा कि अपील के जरिए 12 साल के शासन में जवाबदेही से बचा जा रहा है।