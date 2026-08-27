सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज का हुआ निपटारा, देंगे होंगे केवल 6.5 करोड़

चंद्रा के खिलाफ कर्ज चुकाने से जुड़ी दिवालिया प्रक्रिया चल रही थी।

उनके कर्ज चुकाने के प्लान पर पहले NCLT की दो सदस्यीय पीठ में अलग-अलग राय सामने आई थी। इसके बाद न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर मामले में शामिल किया गया।

कुल 6.25 करोड़ रुपये बकाया देने वालों में बांटे जाएंगे, जबकि 25 लाख रुपये दिवालिया प्रक्रिया के खर्च के लिए रखे जाएंगे। इस योजना को 80.81 प्रतिशत वोटिंग हिस्सेदारी वालों का समर्थन मिला।