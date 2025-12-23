जर्मनी में राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' और संस्थाओं पर हमले का मुद्दा उठाया, भड़की भाजपा
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने विदेश दौरे पर भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने जर्मनी में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसपर 'वोट चोरी' और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया। बर्लिन के हर्टी स्कूल में उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं के प्रति नरम हैं, जबकि विरोधियों को दबा रही है। कार्यक्रम का वीडियो कांग्रेस ने साझा किया है। भाजपा नेताओं ने राहुल के बयानों का जवाब दिया है।
बयान
संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह कब्जा- राहुल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि भाजपा प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को बख्शा जा रहा है। उन्होंने कहा कि CBI और ED के पास भाजपा के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारे संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है।"
आरोप
कांग्रेस का समर्थन करने वाले व्यवसायी को मिलती है धमकी- राहुल
राहुल ने आरोप लगाया कि भारतीय संस्थाएं अब उस तरह काम नहीं कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यवसायी कांग्रेस का समर्थन करता है, तो उसे धमकी मिलती है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने संस्थागत ढांचा बनाने में मदद की और पार्टी ने इसे कभी अपनी नहीं बल्कि देश की संस्था माना है, लेकिन भाजपा संस्थागत ढांचे को अपनी संपत्ति मानते हैं। वे इसका इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता के लिए उपकरण के रूप में करते हैं।"
वोट चोरी
जर्मनी में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा
राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल विरोध का एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जो सफल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में विपक्ष भाजपा से नहीं, बल्कि भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहा है। हर्टी स्कूल में भी राहुल ने 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया और कहा कि हमारा मूल विश्वास है कि भारत में चुनावी तंत्र में समस्या है।
मॉडल
आर्थिक मॉडल पर निशाना साधा
उन्होंने भाजपा पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों को बिना कोई नई दिशा दिए केवल आगे बढ़ाने का आऱोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण गतिरोध पर पहुंच गया है और अब परिणाम देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में कई लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीयों का एक बड़ा वर्ग उनकी विचारधारा और देश के लिए उनके दृष्टिकोण से असहमत है।
जानकारी
जर्मनी के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे राहुल
राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते जर्मनी का 5 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की, उप-कुलपति लार्स क्लिंगबील और पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। उन्होंने BMW के एक कारखाने का भी दौरा किया।
पलटवार
भाजपा ने क्या दिया जवाब?
भाजपा अध्यक्ष औऱ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर विदेशों में भाषण देते हुए भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर 29 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना चुनते हैं।" भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अव्यवस्था और अस्थिरता चाहते हैं।