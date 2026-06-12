भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा

भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी बोले- समझौता कर चुके प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले

लेखन गजेंद्र 03:31 pm Jun 12, 202603:31 pm

क्या है खबर?

ईरान के नियंत्रण वाले होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान के तट पर 3 जहाजों पर अमेरिकी हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर लिखा कि 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, लेकिन समझौता कर चुके प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते।