राहुल गांधी ने शिव और पार्वती की 'अर्धनारीश्वर' तस्वीर साझा कर भाजपा-RSS पर निशाना साधा है

राहुल गांधी ने शिव-पार्वती की 'अर्धनारीश्वर' तस्वीर साझा की, बोले- भाजपा-RSS को धर्म की समझ नहीं

लेखन आबिद खान 05:02 pm Nov 22, 202605:02 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला किया है। उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं में बनी भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा (अर्धनारीश्वर स्वरूप) की तस्वीर साझा करते हुए दोनों संगठनों को असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी बताया। इससे पहले राहुल ने शिव-पार्वती की भी एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें देवी पार्वती, शिव की गोद में बैठी नजर आ रही थी।