NEET के बाद अब UGC-NET के पेपर लीक का दावा, राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा

दावा

राहुल गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल ने एक्स पर लिखा कि NEET पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि UGC-NET परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक PDF प्रसारित हुई, जो सिर्फ़ NTA के पास होती है। राहुल ने कहा कि PDF के लगभग 90 सवाल समाजशास्त्र के असली प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। उनका दावा है कि प्रश्नपत्र 2.25 लाख रुपये में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था।