राहुल गांधी आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा करेंगे, SIR के बहाने सरकार को घेरेंगे

लेखन गजेंद्र 11:19 am Dec 09, 202511:19 am

संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके बहाने वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर केंद्र को घेर सकते हैं। विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय कहते हुए चुनाव सुधारों पर व्यापक बहस का सुझाव दिया है। विपक्ष द्वारा सहमति जताए जाने के बाद आज इसकी शुरूआत होगी।