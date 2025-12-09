राहुल गांधी आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा करेंगे, SIR के बहाने सरकार को घेरेंगे
क्या है खबर?
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके बहाने वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर केंद्र को घेर सकते हैं। विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय कहते हुए चुनाव सुधारों पर व्यापक बहस का सुझाव दिया है। विपक्ष द्वारा सहमति जताए जाने के बाद आज इसकी शुरूआत होगी।
चर्चा
2 दिन चलेगी चर्चा
यह चर्चा 2 दिन चलेगी, जिसमें राहुल के अलावा कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्जवल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और जोथिमनी के शामिल होने की संभावना है। भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जयसवाल को मैदान में उतारने की उम्मीद है। बता दें कि सोमवार को 'वंदे मातरम' पर चर्चा हुई थी, जिसमें राहुल शामिल नहीं हुए थे।
बैठक
NDA संसदीय दल की बैठक आज
इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसमें अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारी की रणनीतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। संसद के दोनों सदनों के NDA के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे और रात में प्रधानमंत्री की ओर से नेताओं के लिए रात्रिभोज का आयोजन होगा। इस दौरान शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी।