राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सीट-बंटवारे की रणनीति का संकेत दिया, बोले- संख्या नहीं गुणवत्ता

नेता प्रतिपक्ष राहुल ने उत्तर प्रदेश में पार्टी गठबंधन पर बात की और कहा कि कांग्रेस को प्रस्तावित INDIA गठबंधन व्यवस्था में सीटों का एक सम्मानजनक हिस्सा मिलना चाहिए।

उन्होंने यह साफ किया कि पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहना चाहिए, जहां उसकी चुनावी पकड़ मजबूत हो और जीत की असली उम्मीद हो।

राहुल ने अपने बयान से संकेत दिए हैं कि वह अखिलेश यादव से उन्हीं सीटों पर बात करेंगे, जिस पर पार्टी जितने की स्थिति में हो।