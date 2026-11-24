राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आत्मकथा पर चर्चा की

राहुल गांधी का दावा- राजीव गांधी की हत्या के मकसद से हटाई गई थी उनकी सुरक्षा

लेखन गजेंद्र 04:35 pm Nov 24, 202604:35 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की हत्या को लेकर मंगलवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ एक बातचीत में कहा कि पिता की हत्या के मकसद से उनकी सुरक्षा हटाई गई थी। एक्स पर साझा 23 मिनट के वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राहुल परिवार के साथ अपनी मां की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर चर्चा करते दिख रहे हैं।