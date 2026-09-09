राहुल गांधी ने युवक की आत्महत्या को लेकर पंजाब सरकार को घेरा, भगवंत मान का पलटवार

राहुल ने कहा, 'पंजाब की AAP सरकार में खतरनाक पैटर्न दिख रहा है- सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और प्रताड़ना से मिलेगा। अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले दलित समुदाय से आने वाले गुलजार जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में नाकाम क्यों है? इस बात पर उन्हें प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने जहर खा लिया।'