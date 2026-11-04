राहुल गांधी का गृह मंत्री पर निशाना, बोले- शाह ने जेल में गैंगस्टर पाल रखे हैं

राहुल ने कहा, "अमित शाह जी कहते हैं कि 3 साल में नशा खत्म कर दूंगा। एक बात बताइए, गुजरात में अडाणी के बंदरगाह पर जो हजारों किलो हेरोईन पकड़ी गई थी उसका क्या हुआ। उसके बारे में आपने क्या किया।"

राहुल ने आगे कहा, "शाह कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जेल में गैंगस्टर पाल रखे हैं। पूरा देश यह बात जानता है। आप नशे और कानून व्यवस्था की बात मत कीजिए।"