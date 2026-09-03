पंजाब की मतदाता सूची से राघव चड्ढा का नाम कटा

पंजाब की मतदाता सूची से राघव चड्ढा का नाम कटा, सांसद ने AAP का बदला बताया

लेखन गजेंद्र 10:11 am Sep 03, 202610:11 am

क्या है खबर?

पंजाब में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मसौदा सूची जारी की है, जिसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम कट गया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उनका नाम 'स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट' श्रेणी में दर्ज है। यह जानकारी बाहर आने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। भाजपा नेता चड्ढा ने इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और बदले की राजनीति बताई है।