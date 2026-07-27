पंजाब के संगरूर में भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला

पंजाब के संगरूर में भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला

लेखन गजेंद्र 01:52 pm Jul 27, 202601:52 pm

क्या है खबर?

पंजाब के संगरूर जिले में भाजपा के जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। हमले से इमारत की चारदिवारी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हमला सोमवार तड़के 3 बजे हुआ है। विस्फोटक कार्यालय के बगल वाली सड़क से फेंका गया था। घटना की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं। इलाके में CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इलाके को घेर लिया गया है।