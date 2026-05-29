पंजाब के नगर निकाय चुनाव में AAP का पलड़ा भारी, कांग्रेस दूसरे स्थान पर
क्या है खबर?
पंजाब में 102 नगर निकायों में हुए चुनावों का परिणाम लगभग आ गया है। चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) का पलड़ा भारी है। उसने कुल 1,977 वार्ड में से 893 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस दूसरे स्थान पर चल रही है, जिसने अभी तक कुल 361 वार्ड जीते हैं। तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 246 वार्डों पर कब्जा किया है। अभी तक कुल 1,844 वार्डों की ही गिनती हुई है। अभी 133 वार्डों की गिनती बाकी है।
चुनाव
अकाली दल चौथे और भाजपा पांचवें स्थान पर
अभी तक हुई 1,757 वार्डों की गिनती में शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने 180 वार्ड जीतकर चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाजपा ने अभी तक 156 वार्ड जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की हालत बुरी है, उसने अभी तक मात्र 7 वार्डों में जीत दर्ज की है। पंजाब में मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई है। यहां 26 मई को हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत 63.94 रहा था।
परिणाम
कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में
पंजाब की 102 नगर निकायों में 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। यहां के मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट नगर निगम में अधिकतर में AAP की जीत पक्की दिख रही है। चुनाव में कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मुख्य पर्यवेक्षक की सहायता के लिए 2 सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात हैं । मतगणना कक्षों के भीतर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है।
चुनाव
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उससे पहले हो रहे निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। यह AAP, कांग्रेस, SAD और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब में पिछले निकाय चुनाव फरवरी 2021 में हुए थे, तब कांग्रेस सत्ता में थी और राज्य कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था। उस समय, कांग्रेस ने सभी 8 निगमों में जीत हासिल की थी और तब राज्य की 109 नगर परिषद-पंचायतों में 77 में बहुमत पाया था।