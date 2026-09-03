5 करोड़ में बलात्कार के मामले रफा-दफा करवा रहे भगवंत मान, भाजपा के गंभीर आरोप
क्या है खबर?
भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर पर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री मान बिचौलियों के माध्यम से एक रैकेट चला रहे हैं, जिसमें बलात्कार के मामलों को 5 करोड़ रुपये के बदले सुलझाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि बिचौलियों के जरिए बलात्कार और दूसरे आपराधिक मामलों को पैसे लेकर निपटाने का कथित नेटवर्क चलाया जा रहा है।
आरोप
भाजपा बोली- लूट और भ्रष्टाचार का रैकेट चला रहे मान
भंडारी ने कहा, "मान और उनकी पत्नी लूट और भ्रष्टाचार का रैकेट चला रहे हैं। वे बलात्कार के मामलों को निपटाने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल कर 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं। इन क्लिप्स से गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी मामले को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री का आवास सौदेबाजी का अड्डा बन गया है और क्या कट-ऑफ मनी पंजाब के 'सुपर CM' अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती है?"
ऑडियो क्लीप
भाजपा ने कथित ऑडियो भी जारी किया
भंडारी ने कुछ ऑडियो क्लिप भी जारी किए, जिनमें कथित तौर पर एक बिचौलिए को अपने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए बलात्कार और आपराधिक मामलों को निपटाने की बात करते हुए सुना जा सकता है।
हालांकि, ऑडियो में न तो मुख्यमंत्री मान और न ही उनकी पत्नी गुरप्रीत का जिक्र है।
भाजपा के आरोपों का संबंध इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर गुरविंदर सिंह चहल से जुड़े एक मामले से बताया जा रहा है।