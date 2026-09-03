भाजपा ने मुख्यमंत्री मान पर रैकेट चलाने का आरोप लगाया है

5 करोड़ में बलात्कार के मामले रफा-दफा करवा रहे भगवंत मान, भाजपा के गंभीर आरोप

लेखन आबिद खान 03:56 pm Sep 03, 202603:56 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर पर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री मान बिचौलियों के माध्यम से एक रैकेट चला रहे हैं, जिसमें बलात्कार के मामलों को 5 करोड़ रुपये के बदले सुलझाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि बिचौलियों के जरिए बलात्कार और दूसरे आपराधिक मामलों को पैसे लेकर निपटाने का कथित नेटवर्क चलाया जा रहा है।