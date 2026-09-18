पंजाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए

पंजाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए

लेखन गजेंद्र 01:23 pm Sep 18, 202601:23 pm

क्या है खबर?

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके काफिले पर पंजाब के बटाला में हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि जब वह भाजपा की ओर से चलाए जा रहे 'पंजाब नशा मुक्ति यात्रा' के शुभारंभ में शामिल होने अमृतसर से पठानकोट पठानकोट जा रहे थे, तब उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए। बिट्टू ने हमले के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है।