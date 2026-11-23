पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई 19 सदस्यीय चुनाव समिति (तस्वीर: फाइल)

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: भाजपा ने बनाई 19 सदस्यीय चुनाव समिति, जानिए किन्हें मिली जगह

लेखन भारत शर्मा 06:33 pm Nov 23, 202606:33 pm

क्या है खबर?

पंजाब में अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए 19 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में 16 मुख्य सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। इस कमेटी में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 7 वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आइए जानते हैं सूची में किन्हें शामिल किया गया है।