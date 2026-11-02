पंजाब में AAP को तीसरा झटका, अमृतसर उत्तर से विधायक विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया

विजय ने एक्स पर लिखा, 'मैंने पंजाब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हमें केवल सड़क-नालियों और फीता काटने जैसी राजनीति से ऊपर उठना होगा। पंजाब इस समय नशा, जबरन वसूली, गैंगस्टरों के आतंक और भ्रष्टाचार की चपेट में है, जिसे फिर से एक प्रगतिशील और अग्रणी राज्य बनाने के लिए ठोस प्रयास करना होगा।'

उन्होंने बताया कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सिर्फ पंजाब को ऊपर उठाना है। उन्होंने अपने बयान में कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया।