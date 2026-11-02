पंजाब में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 3 विधायक भाजपा में शामिल

पंजाब में सत्तारूढ़ AAP ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिससे कई मौजूदा विधायकों के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं।

सोमवार को इस्तीफा देने वाले कुंवर विजय को जून 2025 में AAP से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था

बता दें, 2022 के पंजाब चुनाव में AAP ने 117 में 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी।