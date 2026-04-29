एग्जिट पोल 2026: पुडुचेरी में फिर NDA की वापसी की संभावना, एन रंगासामी का दिखेगा जादू

परिणाम

पुडुचेरी का एग्जिट पोल क्या कहता है?

प्रजा पोल ने AINRC गठबंधन को 19-25, कांग्रेस गठबंधन को 6-10 सीटें दी हैं। कामाख्या एनालिटिक्स ने AINRC गठबंधन को 17-24, कांग्रेस गठबंधन को 4-7, थलापति विजय की TVK को 1-2 सीटें दी है। एक्सिस माई इंडिया ने AINRC गठबंधन को 16-20, कांग्रेस गठबंधन को 6-8, TVK को 2-4 सीटें दी है। जन प्रतिक्रिया ने AINRC गठबंधन को 16-19, कांग्रेस गठबंधन को 10-12 सीटें दी हैं। जीनिया ने AINRC गठबंधन को 14-18 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7-11 सीटें दी हैं।