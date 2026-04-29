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एग्जिट पोल 2026: पुडुचेरी में फिर NDA की वापसी की संभावना, एन रंगासामी का दिखेगा जादू
पुडुचेरी के एग्जिट पोल के मुताबिक परिणाम आता है तो एन रंगासामी चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं

एग्जिट पोल 2026: पुडुचेरी में फिर NDA की वापसी की संभावना, एन रंगासामी का दिखेगा जादू

लेखन गजेंद्र
Apr 29, 2026
08:45 pm
क्या है खबर?

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके संभावित नतीजे बुधवार को एग्जिट पोल में सामने आ गए हैं। यहां अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को अधिकतर एग्जिट पोल में बढ़त मिलती दिख रही है। गठबंधन संभवत: दूसरी बार सरकार बनाएगा। इसमें भाजपा और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) भी शामिल है। दूसरी तरफ, कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का गठबंधन पिछड़ती दिख रही है।

परिणाम

पुडुचेरी का एग्जिट पोल क्या कहता है?

प्रजा पोल ने AINRC गठबंधन को 19-25, कांग्रेस गठबंधन को 6-10 सीटें दी हैं। कामाख्या एनालिटिक्स ने AINRC गठबंधन को 17-24, कांग्रेस गठबंधन को 4-7, थलापति विजय की TVK को 1-2 सीटें दी है। एक्सिस माई इंडिया ने AINRC गठबंधन को 16-20, कांग्रेस गठबंधन को 6-8, TVK को 2-4 सीटें दी है। जन प्रतिक्रिया ने AINRC गठबंधन को 16-19, कांग्रेस गठबंधन को 10-12 सीटें दी हैं। जीनिया ने AINRC गठबंधन को 14-18 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7-11 सीटें दी हैं।

चुनाव

पुडुचेरी में बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत

पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के चुनाव में AINRC गठबंधन ने 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें मिलीं थी। चुनाव में AINRC प्रमुख एन रंगासामी को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार अगर वे सत्ता संभालते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।

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