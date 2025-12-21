प्रधानमंत्री मोदी ने असम में फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, लगाया घुसपैठियों को बचाने का आरोप 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय असम दौरे पर रविवार को नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड में यूरिया संयंत्र के उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने और घुसपैठियों को बचाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असम या असमिया लोगों की पहचान की कोई परवाह नहीं है।

संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने अमोनिया-यूरिया परियोजना के भूमि पूजन के बाद कहा, "आज असम और पूरे उत्तर-पूर्व के लिए एक बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना आज साकार हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।" उन्होंने कहा, "किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं विचाराधीन हैं और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार किसानों की जरूरतों के प्रति बेहद संवेदनशील है।"

आवश्यकता किसानों को उर्वरक की निरंतर आपूर्ति जरूरी- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कृषि कल्याण की विभिन्न पहलों में से एक यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारे किसानों को उर्वरक की निरंतर आपूर्ति हो। यह यूरिया कारखाना इस आवश्यकता को पूरा करेगा। इस संयंत्र में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएंगे, जिससे प्रतिवर्ष 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन होगा।" उन्होंने कहा, "एक बार यहां उत्पादन शुरू हो जाने से आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल हो जाएगी और रसद लागत में काफी कमी आएगी।"

हमला प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, "कांग्रेस ने स्थिति को इस हद तक बिगाड़ दिया कि 11 साल बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है। उनके कार्यकाल में कई उर्वरक कारखाने बंद हो गए, जबकि हमारी सरकार ने उनमें से कई को फिर से शुरू किया है।" उन्होंने कहा, "कारखानों में मशीनें पुरानी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार की अनदेखी के कारण कई इकाइयां बंद हो गईं। कांग्रेस ने समाधान खोजने की जहमत ही नहीं उठाई।"

आरोप घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है कांग्रेस- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उसे असम या असमिया लोगों की पहचान की परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। इसीलिए वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्राथमिकता देते हैं। कांग्रेस ने अवैध प्रवासियों के प्रवेश का कारण बनाया और अब वे उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए वे SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हमें असम को कांग्रेस के वोट बैंक से बचाना होगा।"