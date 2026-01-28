मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब अपनी पत्नी अपर्णा को नहीं देंगे तलाक
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। पिछले दिनों प्रतीक ने अर्पणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी को स्वार्थी और जीवन के लिए 'बुरी आत्मा' बताया था। बुधवार को उन्होंने एक तस्वीर साझा कर लिखा कि सब कुछ ठीक है।
विवाद
प्रतीक यादव ने क्या लिखा?
प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अर्पणा के साथ तस्वीर साझा कर लिखा, 'सब कुछ ठीक है। चैंपियन वही होते हैं जो अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी की समस्याओं का मजबूती से सामना कर आगे बढ़ते हैं। हम चैपिंयन का परिवार हैं।' उन्होंने अपना एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह बोल रहे हैं, "मेरा और अर्पणा का पिछले दिनों बहुत बुरा झगड़ा हुआ था, जो सुलझ गया है। जिसे बुरा लग रहा है वो भाड़ में जाए।"
बयान
पहले प्रतीक ने क्या लिखा था?
19 जनवरी को प्रतीक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपर्णा की तस्वीर साझा कर लिखा, "मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की।"
जानकारी
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अर्पणा
प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी से अखिलेश यादव बड़ी संतान हैं। अर्पणा यादव भाजपा की नेता और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।