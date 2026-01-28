मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब अपनी पत्नी अपर्णा को नहीं देंगे तलाक

विवाद

प्रतीक यादव ने क्या लिखा?

प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अर्पणा के साथ तस्वीर साझा कर लिखा, 'सब कुछ ठीक है। चैंपियन वही होते हैं जो अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी की समस्याओं का मजबूती से सामना कर आगे बढ़ते हैं। हम चैपिंयन का परिवार हैं।' उन्होंने अपना एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह बोल रहे हैं, "मेरा और अर्पणा का पिछले दिनों बहुत बुरा झगड़ा हुआ था, जो सुलझ गया है। जिसे बुरा लग रहा है वो भाड़ में जाए।"