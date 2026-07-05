प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे

प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में उतरे, बिहार की बांकीपुर सीट से लड़ेंगे उपचुनाव

लेखन आबिद खान 02:56 pm Jul 05, 202602:56 pm

क्या है खबर?

राजनीति में आने के करीब 3 साल बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वे बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने इसका ऐलान किया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रशांत ने पार्टी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, "मेरी जिंदगी बिहार की जनता और जन सुराज के लिए है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं।" उन्होंने मतदाताओं का भी आभार जताया।