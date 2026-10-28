बिहार विधान परिषद में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रवेश

बिहार विधान परिषद में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रवेश, एक सीट जीती

लेखन गजेंद्र 11:02 am Oct 28, 202611:02 am

क्या है खबर?

बिहार की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद में अपनी जगह बना ली है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य (MLC) बने हैं। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा MLC मोहन झा को 324 वोटों से हराया है। बिहार की 8 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए थे, जिस पर कड़ा मुकाबला था।