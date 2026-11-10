कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का संकेत दिया था

सोनिया गांधी के दावे पर भड़कीं प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा, पूछा- महत्वाकांक्षी होना अपराध है?

लेखन भारत शर्मा 09:11 pm Nov 10, 202609:11 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' ने राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस संस्मरण में सोनिया ने साल 2010 की एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया है कि तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने उनके सामने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का परोक्ष संकेत दिया था। इस खुलासे के बाद मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पर बेहद आक्रामक और बेबाक प्रतिक्रिया दी है।