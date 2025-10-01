कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक बिगड़ी, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती

बयान

कांग्रेस ने कहा- चिंता की कोई बात नहीं

कांग्रेस के एक नेता ने मीडिया को बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, खड़गे पूरी तरह ठीक हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। बता दें कि पिछले साल खड़गे को जम्मू-कश्मीर में कठुआ की रैली को संबोधित करते समय चक्कर आ गा था। तब उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि वह ठीक हैं और उनकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी। खड़गे ने रैली में कहा था, "जब तक हम (नरेंद्र) मोदी को नहीं हटा देते, मैं जीवित रहूंगा।"