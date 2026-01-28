अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ममता ने जांच की मांग उठाई
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अजित के साथ खुद की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया और कहा कि वे गरीबों की सेवा करने में सबसे आगे थे। मोदी ने बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाले अजित के सहयोगियों के परिवार के प्रति भी संवेदना जताई है।
संदेश
मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'अजीत पवारजी जनता के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर लोगों से मज़बूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।'
दुख
ममता बनर्जी ने जांच की मांग उठाई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, 'अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में हूं! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और स्वर्गीय अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए।'
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की तस्वीर
Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R— Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026
निधन
अजित का राजनीतिक करियर लंबा और उज्ज्वल था- खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 'अजीत पवार के प्लेन क्रैश में दुखद निधन की खबर बहुत चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। यह एक ऐसे नेता का असमय निधन है जिनका राजनीतिक करियर लंबा और उज्ज्वल होने वाला था। मैं पूरे पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने वाले अजीत पवार को एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'
दुख
गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का आया बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अजीत ने बीते साढ़े 3 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि अजित अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित रहे। वे लोगों के प्रति अपनी करुणा और सार्वजनिक सेवा में अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे।
ट्विटर पोस्ट
प्रियंका गांधी ने जताया दुख
महाराष्ट्र में हुई भयानक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एवं अन्य लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 28, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। आदरणीय शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी और उनके समस्त परिवार एवं आदरणीय अजीत पवार जी के समर्थकों के प्रति गहरी…
ट्विटर पोस्ट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया
महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में, विशेष योगदान के लिए सदैव…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 28, 2026
पोस्ट
दक्षिण के नेताओं ने घटना पर क्या कहा?
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा कि अजित का अचानक जाना सार्वजनिक जीवन और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लिखा कि इस त्रासदी की भयावहता को समझना मुश्किल है। तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने लिखा कि अजित बारामती से आठ बार विधायक रहे, वह एक अनुभवी प्रशासक और प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित किए।