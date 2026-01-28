अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ममता ने जांच की मांग उठाई

संदेश मोदी ने क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'अजीत पवारजी जनता के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर लोगों से मज़बूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।'

दुख ममता बनर्जी ने जांच की मांग उठाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, 'अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में हूं! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और स्वर्गीय अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए।'

निधन अजित का राजनीतिक करियर लंबा और उज्ज्वल था- खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 'अजीत पवार के प्लेन क्रैश में दुखद निधन की खबर बहुत चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। यह एक ऐसे नेता का असमय निधन है जिनका राजनीतिक करियर लंबा और उज्ज्वल होने वाला था। मैं पूरे पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने वाले अजीत पवार को एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'

दुख गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का आया बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अजीत ने बीते साढ़े 3 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि अजित अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित रहे। वे लोगों के प्रति अपनी करुणा और सार्वजनिक सेवा में अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे।

ट्विटर पोस्ट प्रियंका गांधी ने जताया दुख महाराष्ट्र में हुई भयानक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एवं अन्य लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।



