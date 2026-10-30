प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा- खाड़ी में तनाव के बीच आराजकता फैलाने की योजना

मोदी ने कहा, "किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर भी गुमराह किया गया और डराया गया। उनकी योजना देश में अफरा-तफरी मचाना था ताकि वे मोदी को बदनाम कर सकें।"

उन्होंने दोहराया कि सरकार ने दुनिया भर में फैली अनिश्चितता के बीच किसानों को बढ़ती खाद की कीमतों के असर से बचाया है और इस बढ़ती कीमत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को हमेशा मजबूत बनाने की प्राथमिकता दी है।